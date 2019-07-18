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Реальные доходы россиян во II квартале сократились на 0,2%

Реальные доходы россиян во II квартале 2019 года снизились на 0,2%. По итогам первого полугодия показатель снизился на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Также ведомство ухудшило оценку реальных доходов на I квартал 2019 года. По новым данным, показатель в январе-марте 2019 года сократился не на 2,3, а на 2,5%.

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