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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
18 июль 2019 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. Сегодня на севере Свердловской области местами ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.
«В связи со штормовым предупреждением рекомендуем жителям соблюдать меры безопасности: отменить походы и отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери, при движении по автодорогам соблюдать правила дорожного движения, а при ухудшении погодных условий постараться найти укрытие: придорожное кафе или автозаправку и оставаться там», — предупреждает ведомство.
«В связи со штормовым предупреждением рекомендуем жителям соблюдать меры безопасности: отменить походы и отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери, при движении по автодорогам соблюдать правила дорожного движения, а при ухудшении погодных условий постараться найти укрытие: придорожное кафе или автозаправку и оставаться там», — предупреждает ведомство.
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