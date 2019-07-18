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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

18 июль 2019 (11:55)

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. Сегодня на севере Свердловской области местами ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России.

«В связи со штормовым предупреждением рекомендуем жителям соблюдать меры безопасности: отменить походы и отдых на природе и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери, при движении по автодорогам соблюдать правила дорожного движения, а при ухудшении погодных условий постараться найти укрытие: придорожное кафе или автозаправку и оставаться там», — предупреждает ведомство.

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