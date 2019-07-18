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Российские регионы смогут брать рублевые кредиты в иностранных банках

УрБК, Москва, 18.07.2019. Правительство РФ подготовило законопроект, позволяющий субъектам РФ привлекать кредиты от иностранных банков в рублях, следует из сообщения на сайте кабмина.



«В целях снижения валютных рисков предлагается установить возможность привлечения субъектами Федерации кредитов от иностранных банков в российской валюте. В настоящее время такие кредиты можно привлекать только в иностранной валюте», — говорится в сообщении.



Эти поправки предполагается внести в Госдуму к рассмотрению во втором чтении законопроекта, который в том числе касается изменений в бюджетном законодательстве и уточняет порядок исполнения госзаимствований. Проект поправок к проекту будет рассмотрен на заседании правительства РФ, передает «Прайм».



Поправки также касаются муниципальных образований, на территории которых по решению президента РФ и правительства проводились международные спортивные мероприятия. Для них продлевается до 1 января 2025 года норма, по которой они могут превысить ограничения по госдолгу. Согласно Бюджетному кодексу РФ, предельный объем муниципального долга не должен превышать общий годовой объем доходов местного бюджета.

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