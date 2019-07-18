Новости дня
Российские регионы смогут брать рублевые кредиты в иностранных банках
18 июль 2019 (11:18)
УрБК, Москва, 18.07.2019. Правительство РФ подготовило законопроект, позволяющий субъектам РФ привлекать кредиты от иностранных банков в рублях, следует из сообщения на сайте кабмина.
«В целях снижения валютных рисков предлагается установить возможность привлечения субъектами Федерации кредитов от иностранных банков в российской валюте. В настоящее время такие кредиты можно привлекать только в иностранной валюте», — говорится в сообщении.
Эти поправки предполагается внести в Госдуму к рассмотрению во втором чтении законопроекта, который в том числе касается изменений в бюджетном законодательстве и уточняет порядок исполнения госзаимствований. Проект поправок к проекту будет рассмотрен на заседании правительства РФ, передает «Прайм».
Поправки также касаются муниципальных образований, на территории которых по решению президента РФ и правительства проводились международные спортивные мероприятия. Для них продлевается до 1 января 2025 года норма, по которой они могут превысить ограничения по госдолгу. Согласно Бюджетному кодексу РФ, предельный объем муниципального долга не должен превышать общий годовой объем доходов местного бюджета.
«В целях снижения валютных рисков предлагается установить возможность привлечения субъектами Федерации кредитов от иностранных банков в российской валюте. В настоящее время такие кредиты можно привлекать только в иностранной валюте», — говорится в сообщении.
Эти поправки предполагается внести в Госдуму к рассмотрению во втором чтении законопроекта, который в том числе касается изменений в бюджетном законодательстве и уточняет порядок исполнения госзаимствований. Проект поправок к проекту будет рассмотрен на заседании правительства РФ, передает «Прайм».
Поправки также касаются муниципальных образований, на территории которых по решению президента РФ и правительства проводились международные спортивные мероприятия. Для них продлевается до 1 января 2025 года норма, по которой они могут превысить ограничения по госдолгу. Согласно Бюджетному кодексу РФ, предельный объем муниципального долга не должен превышать общий годовой объем доходов местного бюджета.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госдума РФ в третьем чтении приняла норму о запрете размещать табло с курсами валют на улице
- Госдума РФ во втором чтении приняла норму о запрете размещать табло с курсами валют на улице
- Правительство РФ может запретить регионам с низким рейтингом привлекать кредиты на внешнем рынке
- Правительство РФ рассмотрит проект изменений в законы о банках и иностранных инвестициях
- Российские заемщики смогут погашать кредиты досрочно без штрафов и санкций