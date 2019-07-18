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В Екатеринбурге у предпринимателя арестовали помещение за долги по капремонту в размере 700 тыс. рублей
18 июль 2019 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. В Екатеринбурге у индивидуального предпринимателя арестовали нежилое помещение площадью 408 кв. м. по ул. Белинского за долги по налогам и взносам за капремонт в размере свыше 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Свердловской области.
«Должник должным образом был уведомлен о наличии задолженности, однако действий к ее погашению не предпринимал. Судебный пристав Железнодорожного районного отдела совместно с представителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Свердловской области совершил арест имущества индивидуального предпринимателя. В случае, если в ближайшее время должник не погасит имеющуюся задолженность, арестованное имущество будет передано на оценку, а в дальнейшем на реализацию на торгах в ТО «Росимущество»», — говорится в сообщении.
«Должник должным образом был уведомлен о наличии задолженности, однако действий к ее погашению не предпринимал. Судебный пристав Железнодорожного районного отдела совместно с представителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Свердловской области совершил арест имущества индивидуального предпринимателя. В случае, если в ближайшее время должник не погасит имеющуюся задолженность, арестованное имущество будет передано на оценку, а в дальнейшем на реализацию на торгах в ТО «Росимущество»», — говорится в сообщении.
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