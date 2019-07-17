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ЦБ зафиксировал в мае снижение спроса россиян на наличную валюту на 40%
17 июль 2019 (16:48)
УрБК, Москва, 17.07.2019. Спрос россиян на наличную валюту в мае сократился почти на 40%, до 0,7 млрд долл. США, пишет «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.
«В мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился почти на 40% и составил 0,7 млрд долл. При этом сокращение чистого спроса в первую очередь было обусловлено уменьшением на 59% спроса на европейскую валюту, в то время как на доллары США он вырос на 5%», —говорится в документе.
Объем покупки населением наличной валюты в банках снизился по сравнению с апрелем на 20% — до 1,9 млрд долл. США. Долларов было куплено на 14% меньше, евро — на 28%. Продано банкам было, в свою очередь, 1,1 млрд долл. США наличной валюты, что на 8% меньше, чем в прошлом месяце. Продажи долларов сократились на 9%, евро — на 6%.
В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной валюты, одновременно увеличив ее вывоз.
Банки ввезли в страну наличную валюту в объеме 1,3 млрд долл. США, что на 18% меньше, чем в апреле. Ввоз долларов сократился на 6%, евро — на 26%. Объем наличной валюты, вывезенной банками из РФ, в мае вырос на 16% и составил 0,8 млрд долл. США.
«В мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился почти на 40% и составил 0,7 млрд долл. При этом сокращение чистого спроса в первую очередь было обусловлено уменьшением на 59% спроса на европейскую валюту, в то время как на доллары США он вырос на 5%», —говорится в документе.
Объем покупки населением наличной валюты в банках снизился по сравнению с апрелем на 20% — до 1,9 млрд долл. США. Долларов было куплено на 14% меньше, евро — на 28%. Продано банкам было, в свою очередь, 1,1 млрд долл. США наличной валюты, что на 8% меньше, чем в прошлом месяце. Продажи долларов сократились на 9%, евро — на 6%.
В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной валюты, одновременно увеличив ее вывоз.
Банки ввезли в страну наличную валюту в объеме 1,3 млрд долл. США, что на 18% меньше, чем в апреле. Ввоз долларов сократился на 6%, евро — на 26%. Объем наличной валюты, вывезенной банками из РФ, в мае вырос на 16% и составил 0,8 млрд долл. США.
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