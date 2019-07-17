Новости дня

ЦБ зафиксировал в мае снижение спроса россиян на наличную валюту на 40%

УрБК, Москва, 17.07.2019. Спрос россиян на наличную валюту в мае сократился почти на 40%, до 0,7 млрд долл. США, пишет «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.



«В мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился почти на 40% и составил 0,7 млрд долл. При этом сокращение чистого спроса в первую очередь было обусловлено уменьшением на 59% спроса на европейскую валюту, в то время как на доллары США он вырос на 5%», —говорится в документе.



Объем покупки населением наличной валюты в банках снизился по сравнению с апрелем на 20% — до 1,9 млрд долл. США. Долларов было куплено на 14% меньше, евро — на 28%. Продано банкам было, в свою очередь, 1,1 млрд долл. США наличной валюты, что на 8% меньше, чем в прошлом месяце. Продажи долларов сократились на 9%, евро — на 6%.

В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной валюты, одновременно увеличив ее вывоз.



Банки ввезли в страну наличную валюту в объеме 1,3 млрд долл. США, что на 18% меньше, чем в апреле. Ввоз долларов сократился на 6%, евро — на 26%. Объем наличной валюты, вывезенной банками из РФ, в мае вырос на 16% и составил 0,8 млрд долл. США.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:48</span><br /><strong>ЦБ зафиксировал в мае снижение спроса россиян на наличную валюту на 40%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 17.07.2019. Спрос россиян на наличную валюту в мае сократился почти на 40%, до 0,7 млрд долл. США, пишет «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088478-cb-zafiksiroval-v-mae-snizhenie-sprosa-rossiyan-na-nalichnuyu-valyutu-na-40.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: