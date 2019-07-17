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Жителя Волчанска осудили за вырубку леса на 292 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Североуральский городской суд вынес приговор жителю Волчанска Евгению Якобчуку за незаконную вырубку леса, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как было установлено в суде, Е. Якобчук в начале 2019 года отправил бригаду лесорубов за древесиной в Карпинское лесничество. Подсудимый при этом заверил работников, что вырубка леса проводится законно, хотя лицензии на проведение работ у него не было.



В результате с 15 по 21 февраля 2019 года в лесничестве было вырублено 216 деревьев (сосны и березы). Общая сумма ущерба составила 292 тыс. руб.



В отношении Е. Якобчука было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».



Суд приговорил Евгения Якобчука к наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Ущерб лесному фонду осужденный возместил еще на стадии предварительного расследования.

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