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От «Иннопрома-2019» к «Универсиаде-2023»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел большую пресс-конференцию в конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо», где подвел итоги саммитов «Иннопром-2019» и GMIS, рассказал о перспективах проведения «Универсиады-2023», а также анонсировал масштабные изменения транспортной инфраструктуры Екатеринбурга.



«Иннопром-2019» и GMIS



Глава Среднего Урала оценил экономическую выгоду от проведения «Иннопрома-2018» и GMIS в несколько десятков миллиардов рублей.



Отметим, что за четыре дня работы «Екатеринбург-Экспо» посетили порядка 50 тыс. гостей из 107 стран мира. Среди них были президент РФ Владимир Путин, министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк, вице-президент Исламской Республики Иран по науке и технологиям Сорена Саттари, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



«На «Иннопроме» нашими учреждениями культуры была представлена и обширная культурная программа. Для делегаций были подготовлены экскурсионные программы с посещением музеев, театров, православных святынь. Специально для гостей международной промышленной выставки театр Музкомедии продлил сезон. Сегодня городу есть, что показать, и надо и дальше стремиться развивать индустрию гостеприимства, в том числе и к Универсиаде», — отметил Е. Куйвашев.



По словам Евгения Куйвашева, подготовка к следующему «Иннопрому» уже началась. Страной-партнером выставки в 2020 году может стать Италия. Однако это решение не окончательное. Выбирать партнера будут исходя из тематики «Иннопрома-2020».



Глава региона заверил, что часть экспозиций «Иннопрома-2020» будет размещена в конгресс-холле, а парковка «Екатеринбург-Экспо» будет полностью открыта. По его словам, в этом году ограничительные меры принимались исключительно ради безопасности. Такие требования выдвинули организаторы GMIS-2019.



«Универсиада-2023»



Евгений Куйвашев заявил, что игры «Универсиады-2023» проведут на территории трех муниципалитетов — Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Сысерти.



«С нуля предстоит строительство дворца водных видов спорта с гребным каналом и многофункциональной ледовой арены. Остальные объекты находятся либо в стадии строительства, либо в детальной проработке», — рассказал губернатор.



Он отметил, что активно будут использоваться все спортивные объекты в городе, которые отвечают требованиям комиссии, в том числе наследие, оставшееся после Чемпионата мира по футболу 2018 года.



А главным наследием Универсиады-2023 в Екатеринбурге, по словам Евгения Куйвашева, станет новый кампус Уральского федерального университета.



«Мы ставим себе задачу построить один из самых современных кампусов не только в России, но и в мире», — рассказал глава региона.



Губернатор также объяснил, почему строительство деревни Универсиады было решено перенести с ВИЗа-Правобережного в Новокольцовский.



«Мы рассматривали площадку ВИЗ-Правобережный, но из-за того, что предстоит изымать огромное количество земельных участков садовых товариществ, есть вопросы с оформлением садовых участков, по оценкам экспертов, ушло бы 2-3 года. Естественно, это подвергает строительство объектов Универсиады серьезному риску», — заявил Евгений Куйвашев.



Несмотря на то, что ВИЗ-Правобережный больше не рассматривается как площадка для кампуса Уральского федерального университета, развитие этой территории не останавливается.



«Как вы знаете, примечательна Универсиада будет тем, что ее завершение и церемония закрытия совпадут с Днем города. Мы помимо всего прочего разработали и приняли серьезную программу по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Эта программа достаточно серьезная, и финансирование мероприятий там, если я не ошибаюсь, около 50 млрд руб. Дополнительно мы выделили деньги на развитие дорожной инфраструктуры в сторону ВИЗа-Правобережного. Это достаточно серьезное вложение, которое позволит нам ввести в городской оборот ВИЗ-Правобережный. И осваивать его мы будем теми же темпами, какими предполагали в случае размещения там деревни Универсиады», — поделился губернатор.



Детально проект Универсиады будет представлен комиссии Международной федерации студенческого спорта в декабре 2019 года.



«Одним из преимуществ нашей заявки на право проведения Универсиады стало предложение в период проведения игр провести культурный фестиваль для представителей стран-участниц. Это позволит нам больше узнать друг о друге не только через спорт, но и через культуру, наши национальные особенности», — сказал губернатор.



Глава региона выразил надежду, что культурный фестиваль станет обязательным условием проведения Универсиады, и таким образом Екатеринбург войдет в историю.



Обновление транспортной системы



Евгений Куйвашев заверил, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге получило федеральную поддержку.



«Мы, администрация Екатеринбурга, выделили средства на проектирование второй ветки. И метро будем проектировать, тем более что получили федеральную поддержку, есть решение и Совета безопасности. Как только будет готова проектная документация — выйдем с предложением о финансировании и применении иных финансовых моделей для строительства», — пояснил губернатор.



Наземный транспорт в городе также планируют обновлять. По словам главы региона, к Чемпионату мира по футболу закупили 250 автобусов на газомоторном топливе, в ходе подготовки к Универсиаде граждане также должны почувствовать изменения.



Евгений Куйвашев рассказал, что следит за тестированием электробусов в Москве. Он отметил, что если опыт будет удачным, Екатеринбург тоже может перейти на данный вид транспорта.



Глава региона отметил, что такие крупные события как Чемпионат мира по футболу, «Иннопром», Универсиада придают серьезный импульс развитию Екатеринбурга. В ближайшее время облик города серьезно обновится. В уральской столице улучшится качество дорожно-транспортной инфраструктуры, построят новые спортивные объекты и элементы благоустройства.

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