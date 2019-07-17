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ММК отмечает 15-летний юбилей производства проката с полимерным покрытием
17 июль 2019 (13:54)
УрБК, Магнитогорск, 17.07.2019. Производство проката с полимерным покрытием Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отмечает в июле сразу два юбилея: 15 лет исполняется первому агрегату нанесения полимерных покрытий и 10 лет — агрегату нанесения полимерных покрытий № 2. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«ММК — один из крупнейших в стране производителей данного вида проката. По итогам прошлого года компания реализовала 559 тыс. т соответствующей продукции. При этом на внутренний рынок было поставлено 90% объемов (500 тыс. т). Существенного прироста реализации удалось достичь за счет вхождения в Группу ММК в 2017 году Лысьвенского металлургического завода», — отмечает пресс-служба.
Первый агрегат производительностью 200 тыс. т в год был построен по проекту фирмы Voest-Alpine. В июле 2009 года на ММК появился еще один агрегат с такой же производительностью, оборудование поставила итальянская компания FATA HUNTER.
«Агрегаты полимерных покрытий формируют на поверхности холоднокатаного листа или оцинкованной стали слой пластизоля, поливинилдефторида, полиэстера. Это позволяет получать продукцию с высокой коррозионной стойкостью и способствует улучшению других качественных характеристик. Основным рынком сбыта листа с покрытием является строительная индустрия; значительные объемы металла с полимерным покрытием используются в производстве бытовой техники. В этом году АПП № 1 и 2 ПАО «ММК» суммарно преодолели отметку в 4 млн т металлопроката с полимерным покрытием, выпущенного с момента пуска агрегатов», — говорится в сообщении.
«Будучи одним из крупнейших в стране производителей проката с полимерным покрытием, ММК осуществляет поставки с двух производственных площадок: основной в Магнитогорске и с площадки ММК-ЛМЗ в Пермском крае. Адресатом большинства поставок является строительная отрасль: прокат с полимерным покрытием профилируется и используется в качестве подката для производства металлочерепицы (22%), профнастила (56%) и сэндвич-панелей (7%)», — также отмечает пресс-служба.
«ММК — один из крупнейших в стране производителей данного вида проката. По итогам прошлого года компания реализовала 559 тыс. т соответствующей продукции. При этом на внутренний рынок было поставлено 90% объемов (500 тыс. т). Существенного прироста реализации удалось достичь за счет вхождения в Группу ММК в 2017 году Лысьвенского металлургического завода», — отмечает пресс-служба.
Первый агрегат производительностью 200 тыс. т в год был построен по проекту фирмы Voest-Alpine. В июле 2009 года на ММК появился еще один агрегат с такой же производительностью, оборудование поставила итальянская компания FATA HUNTER.
«Агрегаты полимерных покрытий формируют на поверхности холоднокатаного листа или оцинкованной стали слой пластизоля, поливинилдефторида, полиэстера. Это позволяет получать продукцию с высокой коррозионной стойкостью и способствует улучшению других качественных характеристик. Основным рынком сбыта листа с покрытием является строительная индустрия; значительные объемы металла с полимерным покрытием используются в производстве бытовой техники. В этом году АПП № 1 и 2 ПАО «ММК» суммарно преодолели отметку в 4 млн т металлопроката с полимерным покрытием, выпущенного с момента пуска агрегатов», — говорится в сообщении.
«Будучи одним из крупнейших в стране производителей проката с полимерным покрытием, ММК осуществляет поставки с двух производственных площадок: основной в Магнитогорске и с площадки ММК-ЛМЗ в Пермском крае. Адресатом большинства поставок является строительная отрасль: прокат с полимерным покрытием профилируется и используется в качестве подката для производства металлочерепицы (22%), профнастила (56%) и сэндвич-панелей (7%)», — также отмечает пресс-служба.
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