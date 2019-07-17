Новости дня

ММК отмечает 15-летний юбилей производства проката с полимерным покрытием

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2019. Производство проката с полимерным покрытием Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отмечает в июле сразу два юбилея: 15 лет исполняется первому агрегату нанесения полимерных покрытий и 10 лет — агрегату нанесения полимерных покрытий № 2. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«ММК — один из крупнейших в стране производителей данного вида проката. По итогам прошлого года компания реализовала 559 тыс. т соответствующей продукции. При этом на внутренний рынок было поставлено 90% объемов (500 тыс. т). Существенного прироста реализации удалось достичь за счет вхождения в Группу ММК в 2017 году Лысьвенского металлургического завода», — отмечает пресс-служба.



Первый агрегат производительностью 200 тыс. т в год был построен по проекту фирмы Voest-Alpine. В июле 2009 года на ММК появился еще один агрегат с такой же производительностью, оборудование поставила итальянская компания FATA HUNTER.



«Агрегаты полимерных покрытий формируют на поверхности холоднокатаного листа или оцинкованной стали слой пластизоля, поливинилдефторида, полиэстера. Это позволяет получать продукцию с высокой коррозионной стойкостью и способствует улучшению других качественных характеристик. Основным рынком сбыта листа с покрытием является строительная индустрия; значительные объемы металла с полимерным покрытием используются в производстве бытовой техники. В этом году АПП № 1 и 2 ПАО «ММК» суммарно преодолели отметку в 4 млн т металлопроката с полимерным покрытием, выпущенного с момента пуска агрегатов», — говорится в сообщении.



«Будучи одним из крупнейших в стране производителей проката с полимерным покрытием, ММК осуществляет поставки с двух производственных площадок: основной в Магнитогорске и с площадки ММК-ЛМЗ в Пермском крае. Адресатом большинства поставок является строительная отрасль: прокат с полимерным покрытием профилируется и используется в качестве подката для производства металлочерепицы (22%), профнастила (56%) и сэндвич-панелей (7%)», — также отмечает пресс-служба.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:54</span><br /><strong>ММК отмечает 15-летний юбилей производства проката с полимерным покрытием</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 17.07.2019. Производство проката с полимерным покрытием Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отмечает в июле сразу два юбилея: 15 лет исполняется первому агрегату нанесения полимерных покрытий и 10 лет — агрегату нанесения полимерных покрытий № 2. Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088465-mmk-otmechaet-15-letniy-yubiley-proizvodstva-prokata-s-polimernym-pokrytiem.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: