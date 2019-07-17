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Магнитогорский цементно-огнеупорный завод оштрафовали за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха

17 июль 2019 (13:02)

УрБК, Челябинск, 17.07.2019. Природоохранная прокуратура вскрыла нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверки исполнения законодательства в период неблагоприятных метеорологических условий установлено, что на заводе производственный экологический контроль в полном объеме не осуществлялся. В частности, замеры контроля количества промышленных выбросов и эффективности работы газоочистных установок произведены лабораторией, не обладающей на это аккредитацией. Кроме того, данный контроль проводился в соответствии с нормативно-технической документацией, которая утратила в силу в 2015 году, а информация о результатах замеров являлась недостоверной.

«По фактам выявленных нарушений руководителю ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений. Компания привлечена к административной ответственности в виде штрафов по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия», статье 8.5 КоАП РФ «Сообщение недостоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды» на общую сумму 40 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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