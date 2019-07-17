Новости дня

Магнитогорский цементно-огнеупорный завод оштрафовали за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха

УрБК, Челябинск, 17.07.2019. Природоохранная прокуратура вскрыла нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



По результатам проверки исполнения законодательства в период неблагоприятных метеорологических условий установлено, что на заводе производственный экологический контроль в полном объеме не осуществлялся. В частности, замеры контроля количества промышленных выбросов и эффективности работы газоочистных установок произведены лабораторией, не обладающей на это аккредитацией. Кроме того, данный контроль проводился в соответствии с нормативно-технической документацией, которая утратила в силу в 2015 году, а информация о результатах замеров являлась недостоверной.



«По фактам выявленных нарушений руководителю ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений. Компания привлечена к административной ответственности в виде штрафов по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия», статье 8.5 КоАП РФ «Сообщение недостоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды» на общую сумму 40 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:02</span><br /><strong>Магнитогорский цементно-огнеупорный завод оштрафовали за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 17.07.2019. Природоохранная прокуратура вскрыла нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088462-magnitogorskiy-cementno-ogneupornyy-zavod-oshtrafovali-za-narusheniya-zakonodatelstva-ob-ohrane-atmosfernogo-vozduha.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: