Новости дня
Магнитогорский цементно-огнеупорный завод оштрафовали за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха
17 июль 2019 (13:02)
УрБК, Челябинск, 17.07.2019. Природоохранная прокуратура вскрыла нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По результатам проверки исполнения законодательства в период неблагоприятных метеорологических условий установлено, что на заводе производственный экологический контроль в полном объеме не осуществлялся. В частности, замеры контроля количества промышленных выбросов и эффективности работы газоочистных установок произведены лабораторией, не обладающей на это аккредитацией. Кроме того, данный контроль проводился в соответствии с нормативно-технической документацией, которая утратила в силу в 2015 году, а информация о результатах замеров являлась недостоверной.
«По фактам выявленных нарушений руководителю ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений. Компания привлечена к административной ответственности в виде штрафов по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия», статье 8.5 КоАП РФ «Сообщение недостоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды» на общую сумму 40 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
По результатам проверки исполнения законодательства в период неблагоприятных метеорологических условий установлено, что на заводе производственный экологический контроль в полном объеме не осуществлялся. В частности, замеры контроля количества промышленных выбросов и эффективности работы газоочистных установок произведены лабораторией, не обладающей на это аккредитацией. Кроме того, данный контроль проводился в соответствии с нормативно-технической документацией, которая утратила в силу в 2015 году, а информация о результатах замеров являлась недостоверной.
«По фактам выявленных нарушений руководителю ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений. Компания привлечена к административной ответственности в виде штрафов по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия», статье 8.5 КоАП РФ «Сообщение недостоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды» на общую сумму 40 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Невьянске предприятие «АМЗ-Техноген» оштрафовано на 182 тыс. рублей за несоблюдение экологических требований
- В Невьянском районе компания «Авангард» оштрафована за нарушение природоохранного законодательства
- ООО «Промтех» нарушило правила в сфере охраны атмосферного воздуха
- ООО «Богдановичский завод минерало-ватных плит» привлечено к ответственности за загрязнение атмосферы
- За нарушения природоохранного законодательства привлечено к ответственности ОАО «Комбинат «Магнезит»