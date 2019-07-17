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В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Екатеринбурге в связи с проведением ремонта трамвайных путей по улице Куйбышева, с 23 часов 28 июля до 20 часов 7 августа 2019 года будет закрыто движение трамваев в обоих направлениях на участке от остановки «Цирк» до остановки «Дом художника». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В движение трамваев, идущих по маршрутам № 4, 9, 10, 14, 21, 25, 32, 33, по улице Куйбышева, будут внесены изменения.



Движение автотранспорта по четной стороне улицы Куйбышева, от улицы Белинского до улицы Луначарского, будет приостановлено с 23 часов 28 июля до 6 часов 8 августа 2019 года. Автотранспорт будет направлен по улицам Белинского, Луначарского, Энгельса, Мамина-Сибиряка, Красноармейской.

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