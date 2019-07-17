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Победители Кубка Гагарина посетили шахту «Распадская»
17 июль 2019 (11:30)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Российский хоккеист, вратарь клуба КХЛ ЦСКА, заслуженный мастер спорта России Илья Сорокин и его отец Игорь Сорокин посетили шахту «Распадская». Спортсмен привез главный приз Континентальной хоккейной лиги, Кубок Гагарина, и вместе с ним спустился в шахту. Об этом сообщает пресс-служба Распадской угольной компании.
«По традиции, существующей в КХЛ, победители турнира на Кубок Гагарина привозят трофей на малую Родину. Илья Сорокин — уроженец Новокузнецка, но детство провел в Междуреченске, где и начал заниматься хоккеем», — говорится в сообщении.
Илья и Игорь Сорокины с Кубком Гагарина спустились в шахту «Распадская», где на 400-метровой глубине встретились с работниками предприятия, игроками хоккейной команды Распадской угольной компании.
«Горняки встретили аплодисментами известного хоккеиста, сфотографировались на память, пообщались и посвятили Илью в шахтеры. А после, уже поднявшись на поверхность, шахтеры доверили спортсмену управление новым очистным комбайном, который готовят к спуску в забой», — отмечает пресс-служба.
Илья Сорокин также поздравил работников Распадской угольной компании с открытием традиционного объединенного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019», который стартовал в этот же день. Конкурс проходит в компании ежегодно. В этом году соревнуются представители 12 профессий, добавлены две новые номинации для обогатителей. Участвуют около 250 человек, это 17 команд от предприятий Распадской угольной компании и компании «Сибуглемет».
«Отличные впечатления. Шахтеры выполняют колоссальную работу, огромное уважение им за это. На шахте «Распадская» в свое время работали мои деды. И увидеть все это своими глазами — дорогого стоит», — цитирует пресс-служба Илью Сорокина.
«Любая победа в шахтерском труде, как и в спорте, — это коллективная работа, это командный результат. Символично, что сегодня вратарь команды ЦСКА Илья Сорокин принял участие в открытии конкурса профессионального мастерства и своим присутствием еще раз напомнил нам об этом. Для нас большая честь принимать обладателя Кубка Гагарина у себя», — передает пресс-служба слова гендиректора Распадской угольной компании Сергея Степанова.
«По традиции, существующей в КХЛ, победители турнира на Кубок Гагарина привозят трофей на малую Родину. Илья Сорокин — уроженец Новокузнецка, но детство провел в Междуреченске, где и начал заниматься хоккеем», — говорится в сообщении.
Илья и Игорь Сорокины с Кубком Гагарина спустились в шахту «Распадская», где на 400-метровой глубине встретились с работниками предприятия, игроками хоккейной команды Распадской угольной компании.
«Горняки встретили аплодисментами известного хоккеиста, сфотографировались на память, пообщались и посвятили Илью в шахтеры. А после, уже поднявшись на поверхность, шахтеры доверили спортсмену управление новым очистным комбайном, который готовят к спуску в забой», — отмечает пресс-служба.
Илья Сорокин также поздравил работников Распадской угольной компании с открытием традиционного объединенного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019», который стартовал в этот же день. Конкурс проходит в компании ежегодно. В этом году соревнуются представители 12 профессий, добавлены две новые номинации для обогатителей. Участвуют около 250 человек, это 17 команд от предприятий Распадской угольной компании и компании «Сибуглемет».
«Отличные впечатления. Шахтеры выполняют колоссальную работу, огромное уважение им за это. На шахте «Распадская» в свое время работали мои деды. И увидеть все это своими глазами — дорогого стоит», — цитирует пресс-служба Илью Сорокина.
«Любая победа в шахтерском труде, как и в спорте, — это коллективная работа, это командный результат. Символично, что сегодня вратарь команды ЦСКА Илья Сорокин принял участие в открытии конкурса профессионального мастерства и своим присутствием еще раз напомнил нам об этом. Для нас большая честь принимать обладателя Кубка Гагарина у себя», — передает пресс-служба слова гендиректора Распадской угольной компании Сергея Степанова.
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