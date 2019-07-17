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Долговая нагрузка россиян с 2014 года выросла в 1,5 раза
17 июль 2019 (10:52)
УрБК, Москва, 17.07.2019. В России с 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. У 2,3 млн клиентов банков после выплаты по кредитам остается не более 12 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор закредитованности населения, подготовленный СРО НАПКА.
В обзоре отмечается, что примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. руб. и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 млн клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. руб. — после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11-12 тыс. руб.
По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн руб., а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 23%. На сегодняшний день 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, что соответствует показателям развитых стран. Однако повод для беспокойства есть, отмечается в обзоре.
«На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией», — указывают авторы документа.
Годом ранее при сохранении такой схемы выплаты долга потребовалось 9-10 ежемесячных зарплат, а пять лет назад — не более семи.
В обзоре отмечается, что примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. руб. и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 млн клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. руб. — после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11-12 тыс. руб.
По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн руб., а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 23%. На сегодняшний день 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, что соответствует показателям развитых стран. Однако повод для беспокойства есть, отмечается в обзоре.
«На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией», — указывают авторы документа.
Годом ранее при сохранении такой схемы выплаты долга потребовалось 9-10 ежемесячных зарплат, а пять лет назад — не более семи.
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