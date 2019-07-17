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В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Екатеринбурге в связи с проведением ремонта трамвайных путей временно закроют движение транспорта на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева, говорится на официальном портале города. Отмечается, что движение будет приостановлено в два этапа.



С 23.00 19 июля до 06.00 22 июля планируется закрытие движения трамваев, идущих по маршрутам № 4, 6, 14, 20, 25, 32 по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника» в обоих направлениях. То же касается идущего по маршруту № 1 автобуса и автотранспорта, который будет направлен по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской.



На втором этапе работ с 23.00 26 июля до 06.00 29 июля будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам № 10 и 21, по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Дом художника» до конечной станции «ЦПКиО». Движение автобуса маршрута № 1 и автотранспорта будет закрыто в те же сроки.

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