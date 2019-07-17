Новости дня
В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева
17 июль 2019 (10:16)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Екатеринбурге в связи с проведением ремонта трамвайных путей временно закроют движение транспорта на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева, говорится на официальном портале города. Отмечается, что движение будет приостановлено в два этапа.
С 23.00 19 июля до 06.00 22 июля планируется закрытие движения трамваев, идущих по маршрутам № 4, 6, 14, 20, 25, 32 по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника» в обоих направлениях. То же касается идущего по маршруту № 1 автобуса и автотранспорта, который будет направлен по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской.
На втором этапе работ с 23.00 26 июля до 06.00 29 июля будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам № 10 и 21, по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Дом художника» до конечной станции «ЦПКиО». Движение автобуса маршрута № 1 и автотранспорта будет закрыто в те же сроки.
С 23.00 19 июля до 06.00 22 июля планируется закрытие движения трамваев, идущих по маршрутам № 4, 6, 14, 20, 25, 32 по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника» в обоих направлениях. То же касается идущего по маршруту № 1 автобуса и автотранспорта, который будет направлен по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской.
На втором этапе работ с 23.00 26 июля до 06.00 29 июля будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам № 10 и 21, по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Дом художника» до конечной станции «ЦПКиО». Движение автобуса маршрута № 1 и автотранспорта будет закрыто в те же сроки.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге с 15 июля закроют движение транспорта на перекрестке Луначарского — Куйбышева
- В Екатеринбурге вводится ограничение движения на перекрестке улиц Луначарского — Декабристов
- В Екатеринбурге на три дня закроют перекресток улиц Луначарского и Малышева
- В Екатеринбурге на выходные закроют перекресток Белинского — Куйбышева
- В Екатеринбурге 20-22 мая будет закрыто движение транспорта по улице Луначарского