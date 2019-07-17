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ИКАР снизил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году
17 июль 2019 (09:21)
УрБК, Москва, 17.07.2019. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году, сообщает «Интерфакс».
В институте ожидают, что российские аграрии соберут 77,4 млн т. В начале июля 2019 года в ИКАР прогнозировали, что в стране соберут 79,3 млн т пшеницы.
Как пояснил гендиректор института Дмитрий Рылько, в южных регионах России не наблюдается традиционного для этого периода роста урожайности пшеницы.
В 2018 году объем урожая пшеницы, по данным Минсельхоза РФ, составил 70 млн т.
В институте ожидают, что российские аграрии соберут 77,4 млн т. В начале июля 2019 года в ИКАР прогнозировали, что в стране соберут 79,3 млн т пшеницы.
Как пояснил гендиректор института Дмитрий Рылько, в южных регионах России не наблюдается традиционного для этого периода роста урожайности пшеницы.
В 2018 году объем урожая пшеницы, по данным Минсельхоза РФ, составил 70 млн т.
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