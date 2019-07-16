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Российские регионы с 2020 года смогут вводить режим самозанятых
16 июль 2019 (17:42)
УрБК, Москва, 16.07.2019. С 2020 года любой российский регион сможет вводить режим самозанятых. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА «Новости».
«Хочу сказать, что со следующего года, такое решение есть, оно будет проводиться законодательно, будет право у любого региона ввести такой режим», — сказал М. Орешкин.
Он отметил, что сегодня этот налоговый режим уже нашел свою нишу, значительное количество зарегистрировалось и платит «сотни миллионов рублей налогов в бюджет».
Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.
«Хочу сказать, что со следующего года, такое решение есть, оно будет проводиться законодательно, будет право у любого региона ввести такой режим», — сказал М. Орешкин.
Он отметил, что сегодня этот налоговый режим уже нашел свою нишу, значительное количество зарегистрировалось и платит «сотни миллионов рублей налогов в бюджет».
Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.
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