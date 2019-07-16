Новости дня

Российские регионы с 2020 года смогут вводить режим самозанятых

УрБК, Москва, 16.07.2019. С 2020 года любой российский регион сможет вводить режим самозанятых. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА «Новости».



«Хочу сказать, что со следующего года, такое решение есть, оно будет проводиться законодательно, будет право у любого региона ввести такой режим», — сказал М. Орешкин.



Он отметил, что сегодня этот налоговый режим уже нашел свою нишу, значительное количество зарегистрировалось и платит «сотни миллионов рублей налогов в бюджет».



Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:42</span><br /><strong>Российские регионы с 2020 года смогут вводить режим самозанятых</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.07.2019. С 2020 года любой российский регион сможет вводить режим самозанятых. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА «Новости».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088446-rossiyskie-regiony-s-2020-goda-smogut-vvodit-rezhim-samozanyatyh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: