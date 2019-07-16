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В Челябинской области за четыре дня ликвидировали 29 лесных пожаров

УрБК, Челябинск, 16.07.2019. В Челябинской области в минувшие выходные и первые дни рабочей недели в лесах было ликвидировано 29 пожаров на общей площади 156 га, сообщает пресс-служба регионального Главного управления лесами.



Возгорания произошли на территории Брединского, Верхнеуральского, Миасского, Карталинского, Каслинского, Кыштымского, Миасского, Октябрьского, Чебаркульского, Пластовского и Шершневского лесничеств.



«На тушении были задействованы 300 человек и 110 единиц техники», — говорится в сообщении.



Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 439 лесных пожаров на площади 8 тыс. 473 га.



«На территории области установился 4 класс пожарной опасности — высокие температуры, шквалистый ветер. Это приводит к быстрому распространению огня, сейчас горит даже зеленая трава. Обстановка напряженная», — цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова.



«В целях обнаружения возгораний наземное патрулирование выполняет 190 оперативных групп. Кроме того, осуществляется авиапатрулирование. Рейды по своевременному пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах осуществляются в ежедневном режиме на территории всей области», — подчеркивает пресс-служба.

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