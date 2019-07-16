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Повседневные расходы россиян за последнюю неделю выросли на 5%

УрБК, Москва, 16.07.2019. Расходы россиян с 8 по 14 июля выросли почти на 5% до 4 тыс. 361 руб., после спада неделей ранее. Чек же за неделю прибавил 3,6% и достиг размера 542 руб. Об этом сообщает «Ромир» со ссылкой на собственные исследования.



В среднем обычная российская семья с 8 по 14 июля потратила на повседневные покупки 4 тыс. 361 руб., что на 4,7% больше, чем неделей ранее. Расходы прошедшей недели оказались также на 1,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Относительно же медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, расходы выросли на 49%.



Вот и на 28-й неделе средний чек после спада неделей ранее достиг отметки в 542 руб. Таким образом, рост за неделю составил 3,6%, а за год — 2,9%. Относительно медианных значений 2012 года средний чек на минувшей неделе вырос на 69%.

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