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У свердловских аграриев закончились собственные запасы картофеля
16 июль 2019 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. Июньский скачок цен на картофель в Свердловской области обусловлен уходом аграриев с внутреннего рынка. Об этом УрБК рассказали представители агропромышленного комплекса Среднего Урала.
По словам руководителя сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаила Мальцева, последнюю партию собственного картофеля предприятие реализовало 3 недели назад.
«Этот летний скачок цен — ежегодная устойчивая традиция. К этому пора привыкнуть. У нас, конечно, используют холодильники для хранения картофеля, но это 1,5 месяца в году — с весны до середины июля», — пояснил УрБК председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.
Вместе с тем аграрии отметили, что розничная цена на картофель в 2-4 раза отличается от оптовых.
Отметим, что средняя розничная цена на картофель в Свердловской области с начала июня по начало июля 2019 года выросла на 41,2% — до 38,09 руб. за 1 кг. Оптовая цена в регионе в зависимости от сезона колеблется в пределах от 5 до 12 руб. за 1 кг.
По словам руководителя сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаила Мальцева, последнюю партию собственного картофеля предприятие реализовало 3 недели назад.
«Этот летний скачок цен — ежегодная устойчивая традиция. К этому пора привыкнуть. У нас, конечно, используют холодильники для хранения картофеля, но это 1,5 месяца в году — с весны до середины июля», — пояснил УрБК председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.
Вместе с тем аграрии отметили, что розничная цена на картофель в 2-4 раза отличается от оптовых.
Отметим, что средняя розничная цена на картофель в Свердловской области с начала июня по начало июля 2019 года выросла на 41,2% — до 38,09 руб. за 1 кг. Оптовая цена в регионе в зависимости от сезона колеблется в пределах от 5 до 12 руб. за 1 кг.
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