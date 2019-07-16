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Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 18 коп.

16 июль 2019 (15:37)

УрБК, Москва, 16.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 2 коп. до 62,81 руб., евро — на 18 коп. до 70,68 руб.

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