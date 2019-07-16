Доля нелегальных сигарет на Урале превысила 13%

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В Екатеринбурге при поддержке Уральской торгово-промышленной палаты состоялся круглый стол, на котором участники рынка, чиновники и представители общественных организаций обсудили проблему оборота нелегальной табачной и пивоваренной продукции в России и на Урале.Согласно данным агентства Kantar, за последние три года объем нелегальной табачной продукции в России вырос почти в 10 раз — с 1,2% до 10,3%.«Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей из-за нелегальной торговли табачными изделиями. По оценкам «БАТ Россия», в 2018 году государственный бюджет недополучил более 60 млрд руб. налогов из-за роста табачной контрабанды и контрафакта. Нелегальная продукция замещает легальную — в этом главный урон для бизнеса производителей. Объём нелегального рынка сигарет уже составляет 10,3% от общего объёма табачного рынка. Примерно настолько сократился объём легального рынка сигарет», — рассказал руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей «БАТ Россия» Игорь Черкасский.По его мнению, в ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на нелегальную продукцию.На Урале доля контрафактных сигарет в настоящее время составляет 13,1%, в Екатеринбурге — 5,5%. Основную долю нелегального табачного рынка в регионе составляют сигареты, незаконно ввезенные из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Наибольшая концентрация контрафактных сигарет наблюдается в небольших уральских городах.«Для того, чтобы остановить стремительный рост рынка нелегальной табачной продукции в России, переломить тенденцию и обеспечить устойчивые налоговые поступления в государственный бюджет, необходим комплексный подход, включающий предсказуемую взвешенную налоговую политику государства, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции, лицензирование производства, контроль за оборотом производственного оборудования, повышение эффективности и совершенствование контрольно-надзорной и правоприменительной практики», — отмечает управляющий по защите торговых марок — ЕАЭС, аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Владимир Васильев.Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова рассказала, что в России общая доля незаконного оборота пивоваренной продукции не превышает 8%.«Основными драйверами потенциального роста нелегального рынка в Свердловской области являются ввоз дешевого пива из Казахстана и реализация безакцизного пива некоторыми производителями по низким ценам. Подобная ситуация складывается и в других регионах страны. Но в целом, согласно экспертной оценке Высшей школы экономики, в России общая доля незаконного оборота пивоваренной продукции не превышает 8%», — сообщила Ирина Федорова.Эксперт считает, что борьба с уклонением от уплаты акцизов должна производиться не введением новых мер регулирования, а усилением контроля за соблюдением существующих норм контрольно-надзорными органами, у которых для этого есть все необходимые инструменты и полномочия.«Пивовары так же, как и органы власти, заинтересованы в «обелении» отрасли. Да, мы конкурируем между собой, но в конкуренции с неучтенным пивом и «серым» оборотом из Казахстана мы все одинаково проигрываем. Надеемся, что общими усилиями нам удастся добиться результатов уже в ближайшей перспективе», — сказала И. Федорова.Участники круглого стола считают, что для сокращения доли нелегальной табачной и алкогольной продукции необходимо усовершенствовать контрольно-надзорную систему и ужесточить наказание за выявленные нарушения. Также важно вести профилактическую работу и активно привлекать общественные организации для поиска нарушителей.