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У жителя Екатеринбурга арестовали офисное помещение за долг по земельному налогу в размере 500 тыс. рублей

УрБК, Москва, 16.07.2019. В результате совместного рейда Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области и судебных приставов Железнодорожного района Екатеринбурга арестовано офисное помещение в Екатеринбурге. Его владелец просрочил уплату земельного налога в сумме, превышающей 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России.



Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с ограничением права пользования. Информация об ограничении права реализации и передачи указанного помещения направлена в органы Росреестра.



«Несмотря на то, что ранее должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, он игнорировал законные требования налоговой инспекции об уплате налогов. Если налогоплательщик не заплатит долг в ближайшее время, помещение будет выставлено на торги», — говорится в сообщении.

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