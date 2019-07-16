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Суд вынес приговор главе потребительского кооператива за хищение 2 млн рублей в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 16.07.2019. В Челябинской области вынесен приговор председателю потребительского кооператива, признанному виновным в хищении более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Как было установлено в суде, обвиняемый в 2013 году предоставлял целевые займы гражданам, у которых имелись сертификаты на материнский капитал. Также председатель кооператива сопровождал сделки с недвижимостью.



«Мужчина заключал устные договоренности об оказании услуг по сопровождению сделок купли-продажи жилых помещений, не заключая соответствующих договоров, намереваясь оформить фиктивные выдачи целевых займов на приобретение жилья и фиктивные сделки по купле-продаже объектов недвижимости», — говорится в сообщении.



Клиенты кооператива передавали подсудимому свои личные документы. С их помощью были оформлены фиктивные договоры купли-продажи с использованием целевого займа. Затем обвиняемый передавал документы соучастнику — сотруднику районного отдела Росреестра для фиктивной регистрации прав на объекты недвижимости.



После оформления документов мужчина обращался в территориальное управление пенсионного фонда с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала, которые перечислялись на расчетный счет кооператива. Таким образом было похищено более 2 млн руб., которые должны были получить в качестве материнского капитала пять женщин. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.



С обвиняемым в ходе предварительного следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении сотрудника Росреестра выделено в отдельное производство.



Суд приговорил виновного к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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