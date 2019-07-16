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Распадская угольная компания организовала спортивный праздник «Распадская. GunterCup-2019»

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. Во Дворце спорта кузнецких металлургов Новокузнецка прошел семейный праздник баскетбола «Распадская. GunterCup-2019», собравший около 3 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Распадской угольной компании.



В соревнованиях по стритболу сразились 12 лучших команд Сибири. Звезды российского баскетбола, чемпионы мира и Европы, провели мастер-классы для сотни воспитанников баскетбольных школ и всех желающих детей города. Также для участников праздника выступила группа «Quest Pistols Show».



Гостями мероприятия стали работники ЕВРАЗа, Распадской угольной компании, жители Новокузнецка и Междуреченска.



«Спасибо всем, кто пришел в эту жаркую субботу на баскетбольный праздник «Распадской». Надеюсь, что и взрослые, и дети получили массу удовольствия. Для команд, приглашенных звезд, новокузнечанина Никиты Моргунова была важна ваша поддержка. Отдельное хотелось бы поблагодарить руководство хоккейного клуба «Металлург» и нашу команду волонтеров. С вашей помощью праздник получился душевным и настоящим», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа и руководитель дивизиона «Уголь» Сергей Степанов.



Бронзовую медаль соревнований по стритболу завоевала команда «Металлург» из Новокузнецка, серебро у новосибирской команды «Юго-Запад». Победителем стала новосибирская команда «Новотэк». В подарок команды получили денежные сертификаты, а победители — грант на участие в Кубке России по баскетболу в Нижнем Новгороде.



Также зрители увидели матч с участием звезд российского баскетбола и шоу данкеров. Для самых маленьких гостей работали площадки детской анимации. Мероприятие завершилось концертом популярной российской группы «Quest Pistols Show». Музыканты представили свои хиты и пообщались с поклонниками.



«Здорово, что подобные семейно-спортивные мероприятия проводят для горожан совершенно бесплатно. Спасибо за приглашение, я рад, что стал частью этого праздника», — передает пресс-служба слова чемпиона мира по стритболу Михаила Гюнтера.

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