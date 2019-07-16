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Группа ЧТПЗ внедряет новые инструменты государственно-частного партнерства в профобразовании

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. На международной промышленной выставке «Иннопром-2019» Группа ЧТПЗ презентовала первые результаты внедрения новых инструментов государственно-частного партнерства в профессиональном образовании. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Группа ЧТПЗ с 2011 года в формате государственно-частного партнерства реализует корпоративную образовательную программу «Будущее Белой металлургии» в трех регионах присутствия — Свердловской и Челябинской областях, а также Республике Татарстан. Обучение по программе основано на дуальной модели образования, где 40% учебного времени занимает теория, а 60% — практика на высокотехнологичных производствах компании и современных лабораторных комплексах. За годы работы была создана типовая модель профессионального образования, которая может быть тиражирована в промышленных моногородах.



В 2018 году Группа ЧТПЗ инициировала пилотный проект по созданию на базе Первоуральского политехникума и Первоуральского металлургического колледжа управляющей компании, которая взяла на себя ряд прикладных функций образовательных учреждений — разработка новых подходов, направленных на повышение эффективности процессов обучения будущих специалистов, и построение ориентированного на работодателя образовательного процесса.



Представители компании и учебных заведений совместно проводят профессиональную подготовку, повышение квалификации педагогов профессионального образования, мастеров производственного обучения и наставников на производстве, развивают лабораторную, исследовательскую и учебную базы, организуют проведение совместных презентаций, конференций, семинаров, совещаний для обсуждения, рассмотрения и тиражирования накопленного опыта. В рамках работы управляющей компании в настоящий момент сформирован механизм взаимодействия предприятий Группы ЧТПЗ с колледжами, разработан и внедрен комплекс мероприятий «Бережливый колледж», направленных на улучшение бытовых и образовательных условий студентов, привлечены новые социальные партнеры колледжей.



Новый этап развития этого сотрудничества связан с переходом образовательных организаций на результативное образование. Группа ЧТПЗ впервые среди учреждений СПО начнет внедрение цифровой платформы, предоставленной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», в рамках программы «Будущее Белой металлургии». В этом году начнется апробация этих методик студентами 1 и 2 курсов Первоуральского металлургического колледжа. В 2020-2021 годах планируется внедрение платформы и в других колледжах программы «Будущее Белой металлургии».



«Нам важно повышать качество образования, которое студенты получают в колледжах и на производстве, обеспечивать результативность подготовки специалистов. В результативном образовании ученик находится в центре. Он имеет возможность самостоятельно строить траекторию своего профессионального развития. На платформе видны все его цели и шаги к их достижению, трудности, обратная связь от преподавателя, наставника. На платформе окажется цифровой след участия ученика и в производственном процессе, в том числе — видеозаписи ключевых трудовых операций. Анализ и самоанализ цифрового следа позволит принимать решения о том, достигнуты ли цели, намечать следующие шаги. Процесс обучения становится понятным и прозрачным, им можно эффективно управлять», — отмечает советник по образованию председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Елена Булин-Соколова.

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