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Правительство РФ намерено продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
16 июль 2019 (12:42)
УрБК, Москва, 16.07.2019. Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть до 2022 года включительно, следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, с которыми ознакомился «Интерфакс».
«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документах.
Мораторий был введен в 2014 году. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.
«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документах.
Мораторий был введен в 2014 году. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.
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