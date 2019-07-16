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Правительство РФ намерено продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

16 июль 2019 (12:42)

УрБК, Москва, 16.07.2019. Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть до 2022 года включительно, следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, с которыми ознакомился «Интерфакс».

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документах.

Мораторий был введен в 2014 году. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.

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