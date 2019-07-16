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Инновационная система регулирования режимов паровых котлов сэкономит для ММК 85 млн рублей в год
16 июль 2019 (12:05)
УрБК, Магнитогорск, 16.07.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) введена в эксплуатацию система автоматического регулирования режимов паровых котлов электростанций. Экономический эффект от внедрения системы составит свыше 85 млн руб. в год.
По сообщению пресс-службы компании, она позволит увеличить эффективность использования энергетических ресурсов, а также обеспечит существенное снижение вредных выбросов в атмосферу.
Проект реализован специалистами управления главного энергетика ПАО «ММК» совместно с ООО «ОСК» и Южно-Уральским государственным университетом в рамках стратегической инициативы ММК «Индустрия 4.0». Он затронул восемь котлов Центральной электростанции (ЦЭС) и два котла Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В настоящее время ведутся работы по внедрению второй очереди системы на ТЭЦ.
«С запуском системы автоматического регулирования режимов паровых котлов (САР-ПК) уменьшится потребление природного газа на предприятии и значительно повысится надежность работы паровых котлов. Кроме того, система обеспечивает снижение вредных выбросов (CO, NOx) в атмосферу. Экологический эффект достигается за счет оперативного регулирования и снижения пиковых режимов работы оборудования при утилизации вторичных энергетических ресурсов», — говорится в сообщении.
Срок окупаемости проекта — менее двух лет. САР-ПК является основой для развития работ по дальнейшему повышению эффективности электростанций ММК за счет внедрения систем технико-экономического управления на основе цифровых двойников энергоагрегатов, предиктивной аналитики и оптимизационного моделирования.
Учитывая высокие технико-экономические показатели САР-ПК, специалисты ПАО «ММК» совместно с ООО «ОСК» и R&D-центром Магнитогорского государственного технического университета прорабатывают вопросы применения разработанных моделей и алгоритмов на технологических агрегатах, в которых есть процессы горения, используемых как в ПАО «ММК», так и на других промышленных предприятиях.
По сообщению пресс-службы компании, она позволит увеличить эффективность использования энергетических ресурсов, а также обеспечит существенное снижение вредных выбросов в атмосферу.
Проект реализован специалистами управления главного энергетика ПАО «ММК» совместно с ООО «ОСК» и Южно-Уральским государственным университетом в рамках стратегической инициативы ММК «Индустрия 4.0». Он затронул восемь котлов Центральной электростанции (ЦЭС) и два котла Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В настоящее время ведутся работы по внедрению второй очереди системы на ТЭЦ.
«С запуском системы автоматического регулирования режимов паровых котлов (САР-ПК) уменьшится потребление природного газа на предприятии и значительно повысится надежность работы паровых котлов. Кроме того, система обеспечивает снижение вредных выбросов (CO, NOx) в атмосферу. Экологический эффект достигается за счет оперативного регулирования и снижения пиковых режимов работы оборудования при утилизации вторичных энергетических ресурсов», — говорится в сообщении.
Срок окупаемости проекта — менее двух лет. САР-ПК является основой для развития работ по дальнейшему повышению эффективности электростанций ММК за счет внедрения систем технико-экономического управления на основе цифровых двойников энергоагрегатов, предиктивной аналитики и оптимизационного моделирования.
Учитывая высокие технико-экономические показатели САР-ПК, специалисты ПАО «ММК» совместно с ООО «ОСК» и R&D-центром Магнитогорского государственного технического университета прорабатывают вопросы применения разработанных моделей и алгоритмов на технологических агрегатах, в которых есть процессы горения, используемых как в ПАО «ММК», так и на других промышленных предприятиях.
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