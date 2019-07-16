Картофельный скачок

Средний Урал с начала июля 2019 года вошел в сезон дорогих овощей, который продлится до снятия первого урожая на местных полях. По данным Свердловскстата, только картофель за последний месяц подорожал на 41,2%. Сама по себе ситуация с резким скачком цен на овощи открытого грунта для региона привычная. Сказывается нехватка овощехранилищ. Однако для решения проблемы необходима экономически обоснованная мотивация аграриев.Как следует из материалов Свердловскстата, на 3 июня 2019 года средняя розничная цена на картофель в регионе составляла 26,97 руб. за 1 кг. К 1 июля 2019 года стоимость выросла до 38,09 руб. за 1 кг. Минимальная цена за картофель в текущем году была зафиксирована 29 апреля 2019 года — на уровне 20,48 руб. за 1 кг. В целом уровень цен на продукцию в Свердловской области оставался стабильным с января по апрель 2019 года.К слову, со времен введения продэмбарго июльское подорожание корнеплодов в области не рекордное. Например, 29 мая 2017 года стоимость картофеля на Среднем Урале составляла 39,37 руб.В областном министерстве продовольствия и АПК резкое подорожание овощей (как и в прошлые годы) объяснили «сезонными факторами».«В динамике цен на овощную продукцию открытого грунта укрепляется тенденция роста, обусловленная действием сезонных факторов, в связи с завершением реализации урожая «с поля» и переходом к отгрузкам овощной продукции из хранилищ», — поясняют в министерстве.Из этого объяснения непонятно, на каких полях закончился картофель и из каких хранилищ его отгружают. По словам свердловских аграриев, их собственные запасы овощей практически закончились.В частности, руководитель сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев рассказал УрБК, что последнюю партию собственного картофеля предприятие реализовало 3 недели назад.«Этот летний скачок цен — ежегодная устойчивая традиция. К этому пора привыкнуть. У нас, конечно, используют холодильники для хранения картофеля, но это 1,5 месяца в году — с весны до середины июля», — пояснил УрБК председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.Вместе с тем в графике роста цен с 2014 по 2019 годы можно увидеть иную тенденцию. До 2015 года свердловский картофель уходил с внутрирегионального рынка в апреле. В текущем году аграрии торговали собственной продукцией практически до конца июня 2019 года. Такая динамика говорит о том, что площади овощехранилищ наращиваются, хотя и медленными темпами. Впрочем, никакой особой выгоды от увеличения объемов сельхозпроизводители не получили.По словам В. Шашкина, хранение картофеля в специализированных хранилищах увеличивает себестоимость продукции, поскольку требуется содержать холодильное оборудование. При этом аграрии указывают, что в сложившихся условиях сельхозпроизводители не всегда могут покрыть затраты.«У производителей никакого подорожания нет. Нас прижимают посредники и торговые сети — мы вынуждены сдавать картофель по 5 руб. за 1 кг (при себестоимости 9 руб. за 1 кг — прим. ред.). Еще десять лет назад нам говорили, что наценка от сельхозпроизводителей должна составлять максиму 20-25% от того, что в торговле», — сказал М. МальцевВладимир Шашкин отмечает, что падение оптовых цен на картофель происходит также на фоне перепроизводства.«В основном избыток возникает за счет личных подсобных хозяйств Каменского и Богдановичского районов, где нет нормальных хранилищ. У кого есть оборудование, те складывают и ждут, пока цена стабилизируется», — отмечает председатель Союза фермеров Свердловской области.При таких торговых взаимоотношениях местные сельхозпроизводители мало заинтересованы в том, чтобы увеличить сроки хранения картофеля. В будущем вряд ли кто из участников АПК будет отказываться от этой продукции. Картофель является одной из немногих культур, которую можно выращивать с минимальным риском в зоне рискованного земледелия. Но за отсутствие четко выстроенной системы производства и ценовой политики из года в год переплачиваются свердловские потребители.