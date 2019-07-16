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20% российских предприятий отмечают ухудшение финансовой ситуации во II квартале
16 июль 2019 (10:53)
УрБК, Москва, 16.07.2019. Финансовая ситуация во II квартале ухудшилась в 20% организаций РФ и улучшилась в 13%. Кварталом ранее данные показатели были равны 18% и 15% соответственно. Об этом сообщается в июльском бюллетене Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
Отмечается, что обобщенные балансы мнений относительно изменения большинства ключевых показателей деятельности организаций остались в зоне отрицательных значений, свидетельствуя о продолжающемся снижении спроса на услуги, объеме предоставленных услуг, численности работников, прибыли, а также об ухудшении экономического положения организаций.
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг после незначительной положительной коррекции в начале года во II квартале вновь снизился на 1 процентный пункт (сейчас он на уровне минус 4%). При этом подчеркивается, что негативная тенденция динамики ИПУ объясняется заметным ухудшением лишь одного из его компонентов — предпринимательских оценок экономического положения организаций. Баланс оценок фактического изменения спроса на оказываемые услуги сохранил значение предыдущего квартала, а баланс оценок ожидаемого изменения спроса даже вырос на 1 процентный пункт.
«Неблагоприятный деловой климат был выявлен в 10 из 14 наблюдаемых видов услуг. Наиболее низкое значение ИПУ (минус 10%) наблюдалось в сегменте риэлтерских услуг, где предпринимательская уверенность заметно снизилась относительно предыдущего квартала — на 3 процентных пункта. Также в числе аутсайдеров остались ломбарды и прочие персональные услуги», — отмечается в исследовании.
Благоприятный деловой климат во II квартале сложился в страховой и туристической деятельности, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
«В результате роста ИПУ на 6 процентных пунктов сегмент технического обслуживания и ремонта автотранспорта также переместился в позитивную зону. Но помимо очевидного позитива, связанного с заметным ростом деловой активности в указанном сегменте сферы услуг, можно обратить внимание и на некоторые негативные последствия. Косвенно данный рост свидетельствует о том, что часть населения предпочитает эксплуатировать личный автотранспорт до полного износа, а не продавать его по мере исчерпания данного ресурса с целью приобретения нового. Подобная модель потребительского поведения была характерна для населения России в 2015-2016 годах. Данный тезис напрямую коррелирует со стагнацией объемов продаж новых автомобилей, наблюдаемой в настоящее время», — уточняют специалисты центра.
Отмечается, что обобщенные балансы мнений относительно изменения большинства ключевых показателей деятельности организаций остались в зоне отрицательных значений, свидетельствуя о продолжающемся снижении спроса на услуги, объеме предоставленных услуг, численности работников, прибыли, а также об ухудшении экономического положения организаций.
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг после незначительной положительной коррекции в начале года во II квартале вновь снизился на 1 процентный пункт (сейчас он на уровне минус 4%). При этом подчеркивается, что негативная тенденция динамики ИПУ объясняется заметным ухудшением лишь одного из его компонентов — предпринимательских оценок экономического положения организаций. Баланс оценок фактического изменения спроса на оказываемые услуги сохранил значение предыдущего квартала, а баланс оценок ожидаемого изменения спроса даже вырос на 1 процентный пункт.
«Неблагоприятный деловой климат был выявлен в 10 из 14 наблюдаемых видов услуг. Наиболее низкое значение ИПУ (минус 10%) наблюдалось в сегменте риэлтерских услуг, где предпринимательская уверенность заметно снизилась относительно предыдущего квартала — на 3 процентных пункта. Также в числе аутсайдеров остались ломбарды и прочие персональные услуги», — отмечается в исследовании.
Благоприятный деловой климат во II квартале сложился в страховой и туристической деятельности, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
«В результате роста ИПУ на 6 процентных пунктов сегмент технического обслуживания и ремонта автотранспорта также переместился в позитивную зону. Но помимо очевидного позитива, связанного с заметным ростом деловой активности в указанном сегменте сферы услуг, можно обратить внимание и на некоторые негативные последствия. Косвенно данный рост свидетельствует о том, что часть населения предпочитает эксплуатировать личный автотранспорт до полного износа, а не продавать его по мере исчерпания данного ресурса с целью приобретения нового. Подобная модель потребительского поведения была характерна для населения России в 2015-2016 годах. Данный тезис напрямую коррелирует со стагнацией объемов продаж новых автомобилей, наблюдаемой в настоящее время», — уточняют специалисты центра.
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