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Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга во II квартале 2019 года подешевело на 0,3%

УрБК, Москва, 16.07.2019. В Екатеринбурге во II квартале 2019 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 0,3% по сравнению с I кварталом 2019 года. Если в I квартале 2019 года квадратный метр стоил 74 тыс. 228 руб., то во II квартале 2019 — 74 тыс. 35 руб. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.



«Цена за квадратный метр в России во II квартале 2019 года выросла на 1% по сравнению с I кварталом. Среднеквартальная стоимость поднялась с 64 тыс. 177 руб. до 64 тыс. 822 руб. Таким образом, рост цен на вторичное жилье в России замедлился (в I квартале он составил 3,1%)», — говорится в сообщении.



В пяти городах-миллионерах вторичное жилье подешевело. Больше других — в Ростове-на-Дону: на 0,8%, до 59 тыс. 872 руб. Минимально снизились цены в Екатеринбурге: на 0,3%, до 74 035 руб. за «квадрат». При этом в I квартале в обоих городах цены росли: на 1,8% в Ростове-на-Дону и на 2,8% в Екатеринбурге.



В Свердловской области также наблюдается снижение стоимости квадратного метра жилья. Во II квартале 2019 цена упала на 0,1%. Теперь «квадрат» на вторичном рынке обходится в 44 тыс. 669 руб. В I квартале текущего года средняя цена была 44 тыс. 719 руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:35</span><br /><strong>Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга во II квартале 2019 года подешевело на 0,3%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 16.07.2019. В Екатеринбурге во II квартале 2019 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 0,3% по сравнению с I кварталом 2019 года. Если в I квартале 2019 года квадратный метр стоил 74 тыс. 228 руб., то во II квартале 2019 — 74 тыс. 35 руб. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088418-zhile-na-vtorichnom-rynke-ekaterinburga-vo-ii-kvartale-2019-goda-podeshevelo-na-03.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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