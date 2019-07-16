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Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга во II квартале 2019 года подешевело на 0,3%
16 июль 2019 (10:35)
УрБК, Москва, 16.07.2019. В Екатеринбурге во II квартале 2019 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 0,3% по сравнению с I кварталом 2019 года. Если в I квартале 2019 года квадратный метр стоил 74 тыс. 228 руб., то во II квартале 2019 — 74 тыс. 35 руб. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.
«Цена за квадратный метр в России во II квартале 2019 года выросла на 1% по сравнению с I кварталом. Среднеквартальная стоимость поднялась с 64 тыс. 177 руб. до 64 тыс. 822 руб. Таким образом, рост цен на вторичное жилье в России замедлился (в I квартале он составил 3,1%)», — говорится в сообщении.
В пяти городах-миллионерах вторичное жилье подешевело. Больше других — в Ростове-на-Дону: на 0,8%, до 59 тыс. 872 руб. Минимально снизились цены в Екатеринбурге: на 0,3%, до 74 035 руб. за «квадрат». При этом в I квартале в обоих городах цены росли: на 1,8% в Ростове-на-Дону и на 2,8% в Екатеринбурге.
В Свердловской области также наблюдается снижение стоимости квадратного метра жилья. Во II квартале 2019 цена упала на 0,1%. Теперь «квадрат» на вторичном рынке обходится в 44 тыс. 669 руб. В I квартале текущего года средняя цена была 44 тыс. 719 руб.
«Цена за квадратный метр в России во II квартале 2019 года выросла на 1% по сравнению с I кварталом. Среднеквартальная стоимость поднялась с 64 тыс. 177 руб. до 64 тыс. 822 руб. Таким образом, рост цен на вторичное жилье в России замедлился (в I квартале он составил 3,1%)», — говорится в сообщении.
В пяти городах-миллионерах вторичное жилье подешевело. Больше других — в Ростове-на-Дону: на 0,8%, до 59 тыс. 872 руб. Минимально снизились цены в Екатеринбурге: на 0,3%, до 74 035 руб. за «квадрат». При этом в I квартале в обоих городах цены росли: на 1,8% в Ростове-на-Дону и на 2,8% в Екатеринбурге.
В Свердловской области также наблюдается снижение стоимости квадратного метра жилья. Во II квартале 2019 цена упала на 0,1%. Теперь «квадрат» на вторичном рынке обходится в 44 тыс. 669 руб. В I квартале текущего года средняя цена была 44 тыс. 719 руб.
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