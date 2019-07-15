Новости дня

Свердловский Россельхознадзор выявил 65 нарушений в сфере карантинного фитосанитарного контроля

15 июль 2019 (17:12)

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В первом полугодии 2019 года должностными лицами отдела карантинного фитосанитарного контроля Россельхознадзора по Свердловской области в 65 случаях было выявлено 10 видов карантинных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Россельхознадзор обнаружил западный (калифорнийский) цветочный трипс, повилики, табачную белокрылку, череду волосистую, большого черного елового усача и другие карантинные объекты.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: