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Свердловский Россельхознадзор выявил 65 нарушений в сфере карантинного фитосанитарного контроля

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В первом полугодии 2019 года должностными лицами отдела карантинного фитосанитарного контроля Россельхознадзора по Свердловской области в 65 случаях было выявлено 10 видов карантинных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, Россельхознадзор обнаружил западный (калифорнийский) цветочный трипс, повилики, табачную белокрылку, череду волосистую, большого черного елового усача и другие карантинные объекты.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:12</span><br /><strong>Свердловский Россельхознадзор выявил 65 нарушений в сфере карантинного фитосанитарного контроля</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В первом полугодии 2019 года должностными лицами отдела карантинного фитосанитарного контроля Россельхознадзора по Свердловской области в 65 случаях было выявлено 10 видов карантинных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088406-sverdlovskiy-rosselhoznadzor-v-pervom-polugodii-vyyavil-65-narusheniy-v-sfere-karantinnogo-fitosanitarnogo-kontrolya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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