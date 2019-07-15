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Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 15 коп.
15 июль 2019 (16:19)
УрБК, Москва, 15.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 19 коп. до 62,83 руб., евро — на 15 коп. до 70,86 руб.
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