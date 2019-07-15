Новости дня

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 16 июля

15 июль 2019 (16:02)

УрБК, Челябинск, 15.07.2019. Главное Управление МЧС России по Челябинской области продлило в регионе штормовое предупреждение до 16 июля.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 15 июля и ночью 16 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы, местами с крупным градом, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: