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В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 16 июля
15 июль 2019 (16:02)
УрБК, Челябинск, 15.07.2019. Главное Управление МЧС России по Челябинской области продлило в регионе штормовое предупреждение до 16 июля.
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 15 июля и ночью 16 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы, местами с крупным градом, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня 15 июля и ночью 16 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы, местами с крупным градом, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.
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