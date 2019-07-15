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Россияне получат возможность снимать на кассах магазинов до 3 тыс. рублей

15 июль 2019 (15:45)

УрБК, Москва, 15.07.2019. Жители РФ получат возможность снимать на кассах магазинов до 3 тыс. руб. при условии совершения покупки. Об этом сообщил РИА «Новости» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Пока услугу в том или ином виде тестируют несколько крупных игроков рынка безналичных платежей. Сбербанк в марте объявил, что летом запустит «Покупку с выдачей» — услугу дополнительного снятия наличных в кассе магазина вместе с покупкой по карте. Международная платежная система Visa объявила о запуске аналогичного проекта в апреле этого года. Сервис по снятию наличных также совместно тестируют платежная система Mastercard, банк «Русский Стандарт» и Metro Cash&Carry.

«Пока сложно сказать, сколько банков решат реализовать данный сервис. Все будет зависеть от востребованности услуги со стороны населения и желания, удобства и понимания реализации магазинами. В первую очередь в данном сервисе будут заинтересованы банки, имеющие широкий охват работы по географии, большое количество банкоматов и pos-терминалов и предоставляющие услуги инкассации. В широком масштабе, я думаю, тут можно говорить о 10-20 игроках, отвечающих этим параметрам», — сказал А. Войлуков.

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