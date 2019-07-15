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В Свердловской области картофель за месяц подорожал на 41%

Средняя розничная цена на картофель в Свердловской области с начала июня по начало июля 2019 года выросла на 41,2%, говорится в отчете регионального минАПК.



По данным Свердловскстата, на 3 июня 2019 года средняя розничная цена на картофель составляла 26,97 руб. за 1 кг. К 1 июля 2019 года стоимость выросла до 38,09 руб. за 1 кг. Минимальная цена за картофель в текущем году была зафиксирована 29 апреля 2019 года — на уровне 20,48 руб. за 1 кг.



«В динамике цен на овощную продукцию открытого грунта укрепляется тенденция роста, обусловленная действием сезонных факторов, в связи с завершением реализации урожая «с поля» и переходу к отгрузкам овощной продукции из хранилищ», — поясняют в областном минАПК.



Отметим, что в 2016 году в Свердловской области произошло перепроизводство картофеля, что привело к обвалу цен на розничном рынке. Сельхозпроизводители вынуждены были реализовать продукцию с полей по цене 4-6 руб. за 1 кг.

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