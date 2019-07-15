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Продажи иномарок в РФ в первом полугодии сократились на 4%
15 июль 2019 (15:05)
УрБК, Москва, 15.07.2019. В первом полугодии 2019 года в России было реализовано 611,8 тыс. новых автомобилей иностранных марок (с учетом LCV). Это на 4% меньше, чем в январе-июне прошлого года, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».
Наряду с этим отмечено и падение рыночной доли новых иномарок — почти на один процентный пункт. Если в 1 полугодии 2018-го она составляла 74,7%, то теперь равна 73,8%.
Как отмечают эксперты, в первой десятке лидеров рынка довольно серьезное падение показывают Ford (минус 18%) и Nissan (минус 15%).
Наряду с этим отмечено и падение рыночной доли новых иномарок — почти на один процентный пункт. Если в 1 полугодии 2018-го она составляла 74,7%, то теперь равна 73,8%.
Как отмечают эксперты, в первой десятке лидеров рынка довольно серьезное падение показывают Ford (минус 18%) и Nissan (минус 15%).
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