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Продажи иномарок в РФ в первом полугодии сократились на 4%

УрБК, Москва, 15.07.2019. В первом полугодии 2019 года в России было реализовано 611,8 тыс. новых автомобилей иностранных марок (с учетом LCV). Это на 4% меньше, чем в январе-июне прошлого года, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».



Наряду с этим отмечено и падение рыночной доли новых иномарок — почти на один процентный пункт. Если в 1 полугодии 2018-го она составляла 74,7%, то теперь равна 73,8%.



Как отмечают эксперты, в первой десятке лидеров рынка довольно серьезное падение показывают Ford (минус 18%) и Nissan (минус 15%).

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