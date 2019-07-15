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Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве УЭТМ
15 июль 2019 (14:47)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании «ООО «ЭЛЬМАШ УЭТМ» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Заявление поступило в суд 5 июля 2019 года от межрайонной инспекции ФНС № 32 по Свердловской области.
Ранее предприятие уже не раз оказывалось на грани банкротства. Например, в 2017 году межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области обратилась с заявлением о несостоятельности ООО «Эльмаш (УЭТМ)». Сумма исковых требований превышала 68 млн руб.
Заявление поступило в суд 5 июля 2019 года от межрайонной инспекции ФНС № 32 по Свердловской области.
Ранее предприятие уже не раз оказывалось на грани банкротства. Например, в 2017 году межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области обратилась с заявлением о несостоятельности ООО «Эльмаш (УЭТМ)». Сумма исковых требований превышала 68 млн руб.
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