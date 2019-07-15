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В Свердловской области средний размер автокредита в январе-мае вырос на 9,8%
15 июль 2019 (14:10)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В Свердловской области средний размер автокредита за первые пять месяцев года составил 723,5 тыс. руб., увеличившись на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда он составлял 658,9 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что средний размер выданных автокредитов в стране в этот период составил 758,3 тыс. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (699,7 тыс. руб.).
Самый большой средний размер автокредита среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (1 099,5 тыс. руб.), Московской области (949,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (924,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (859,5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (858,5 тыс. руб.).
Самая высокая динамика роста автокредита была отмечена в Ставропольском крае (увеличился на 17,7%), Ульяновской (14,6%) и Рязанской (14,1%) областях, а также в Республике Татарстан (13,8%).
«В январе-мае текущего года средний размер автокредита рос довольно существенными темпами. Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных автомобилей», — прокомментировал ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Данные получены на основе сведений 4 тыс. кредиторов, передающих информацию НБКИ.
Отмечается, что средний размер выданных автокредитов в стране в этот период составил 758,3 тыс. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (699,7 тыс. руб.).
Самый большой средний размер автокредита среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (1 099,5 тыс. руб.), Московской области (949,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (924,6 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (859,5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (858,5 тыс. руб.).
Самая высокая динамика роста автокредита была отмечена в Ставропольском крае (увеличился на 17,7%), Ульяновской (14,6%) и Рязанской (14,1%) областях, а также в Республике Татарстан (13,8%).
«В январе-мае текущего года средний размер автокредита рос довольно существенными темпами. Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных автомобилей», — прокомментировал ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Данные получены на основе сведений 4 тыс. кредиторов, передающих информацию НБКИ.
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