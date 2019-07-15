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Жители Урала накопили просроченные кредитные долги на сумму 145 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Судебные приставы взыскивают 614 тыс. просроченных кредитных долгов жителей Уральского федерального округа на сумму 145 млрд руб., сообщает ТАСС.



При этом большее количество долгов имеют жители Челябинской области — 194 тыс. производств по кредитам и займам на 41,5 млрд руб. Далее идет Свердловская область, жители которой накопили 188 тыс. долгов на 55 млрд руб.



Всего на начало лета на взыскании приставов находилось 5,67 млн кредитных долгов граждан почти на 1,7 трлн руб.



Отмечается, что Приволжский федеральный округ стал лидером по числу взыскиваемых с граждан кредитных долгов к началу лета. Там судебные приставы взыскивают 1,18 млн исполнительных производств — 20% от всех по России.



Жители Поволжья имеют просроченные кредитные долги в общей сложности на 234 млрд руб. На втором месте — Сибирь (979 тыс. производств по взысканию 169 млрд руб.), на третьем — Центральная Россия (954 тыс. производств на 607 млрд руб.).



А вот среди регионов с наименьшим объемом взысканий по кредитам были зафиксированы Республика Алтай (15 тыс. исполнительных производств на 1,8 млрд руб.), Марий Эл (13,8 тыс. долгов на 2,2 млрд руб.), Камчатка (13,6 тыс. на 6,5 млрд руб.), Чечня (11,7 тыс. на 2,1 млрд руб.), Ингушетия (11 тыс. на 3,4 млрд руб.), Магаданская область (8 тыс. на 1,7 млрд руб.), Республика Крым (7,8 тыс. на 1,1 млрд руб.), Севастополь (2,7 тыс. на 270 млн руб.). Меньше всего таких долгов на Чукотке — 676 на общую сумму 160 млн руб.

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