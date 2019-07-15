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Российские банки предложили коллекторам к покупке 175 млрд рублей просроченных долгов
15 июль 2019 (13:16)
УрБК, Москва, 15.07.2019. В первой половине 2019 года банки предложили коллекторам к покупке на 58% больше просроченных долгов, чем за аналогичный период прошлого года (175 млрд руб.). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на коллекторское агентство ЭОС и «Первое коллекторское бюро».
Отмечается, что доля завершенных сделок продолжает снижаться, опустившись уже до 66% от предложения. Коллекторы основной причиной этого называют не слишком качественные портфели. Зачастую продавцы передают неверные контакты должников, что значительно повышает не только издержки, но и риск претензий со стороны третьих лиц. В «Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств» поступает порядка 1,5 тыс. жалоб в год, относящихся к категории «я не тот, кто вам нужен». Это четверть от всех жалоб в ассоциацию.
Число предлагаемых к переуступке кейсов выросло с 611 тыс. до 1,76 млн единиц, а средний размер задолженности снизился на 45% — со 180 тыс. руб. до 98 тыс. руб.
Тем не менее рост объемов предложения привел к росту закрытых сделок лишь в абсолютном выражении (до 114 млрд руб., на 46%). Второй год подряд их доля продолжает снижаться: по итогам первого полугодия 2019 года она составила 66% против 71% в аналогичном периоде прошлого года и 84% за этот период в 2017 году.
При этом коллекторы готовы платить высокую цену за качественные портфели. По итогам первого полугодия 2019 года средняя цена закрытия сделки выросла более чем вдвое, по сравнению с шестью месяцами 2018 года — с 1,3% до 2,8% от суммы долга. И по итогам года она может еще немного вырасти одновременно с ростом объема предложения и доли закрытых сделок, ожидают участники рынка.
Отмечается, что доля завершенных сделок продолжает снижаться, опустившись уже до 66% от предложения. Коллекторы основной причиной этого называют не слишком качественные портфели. Зачастую продавцы передают неверные контакты должников, что значительно повышает не только издержки, но и риск претензий со стороны третьих лиц. В «Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств» поступает порядка 1,5 тыс. жалоб в год, относящихся к категории «я не тот, кто вам нужен». Это четверть от всех жалоб в ассоциацию.
Число предлагаемых к переуступке кейсов выросло с 611 тыс. до 1,76 млн единиц, а средний размер задолженности снизился на 45% — со 180 тыс. руб. до 98 тыс. руб.
Тем не менее рост объемов предложения привел к росту закрытых сделок лишь в абсолютном выражении (до 114 млрд руб., на 46%). Второй год подряд их доля продолжает снижаться: по итогам первого полугодия 2019 года она составила 66% против 71% в аналогичном периоде прошлого года и 84% за этот период в 2017 году.
При этом коллекторы готовы платить высокую цену за качественные портфели. По итогам первого полугодия 2019 года средняя цена закрытия сделки выросла более чем вдвое, по сравнению с шестью месяцами 2018 года — с 1,3% до 2,8% от суммы долга. И по итогам года она может еще немного вырасти одновременно с ростом объема предложения и доли закрытых сделок, ожидают участники рынка.
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