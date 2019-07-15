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В Екатеринбурге на полтора месяца закрыли движение по одной стороне моста у концерна «Калина»

15 июль 2019 (12:20)

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В Екатеринбурге до 30 августа перекрыли часть путепровода «Комсомольский» у концерна «Калина». Движение закрыто по одной половине моста. Об этом сообщается на официальном портале города.

«Ограничения связаны с проведением ООО «ГУДСР» ремонтных работ на путепроводе «Комсомольский». Движение транспорта на время проведения работ будет направлено по другой половине моста, на которой будут открыты две полосы для движения в обе стороны», — говорится в сообщении.

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