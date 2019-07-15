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Эксперимент по снятию наличных с карт в кассах магазинов могут распространить по всей стране

15 июль 2019 (12:03)

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

Как отмечает издание, ЦБ РФ поддерживает эту инициативу.

Пока пилотные проекты распространяются в небольших магазинах, но уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка», рассказали «Известиям» в X5 Retail Group.

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