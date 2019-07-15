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Эксперимент по снятию наличных с карт в кассах магазинов могут распространить по всей стране

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.



Как отмечает издание, ЦБ РФ поддерживает эту инициативу.



Пока пилотные проекты распространяются в небольших магазинах, но уже в этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка», рассказали «Известиям» в X5 Retail Group.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:03</span><br /><strong>Эксперимент по снятию наличных с карт в кассах магазинов могут распространить по всей стране</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088387-eksperiment-po-snyatiyu-nalichnyh-s-kart-v-kassah-magazinov-mogut-rasprostranit-po-vsey-strane.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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