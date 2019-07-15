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Жительницу Екатеринбурга подозревают в мошенничестве на сумму более 160 млн рублей

15 июль 2019 (12:02)

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Полиция Екатеринбурга разыскивает женщину, подозреваемую в мошенничестве на сумму более 160 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В мае 2019 года в полицию Екатеринбурга поступило порядка 15 заявлений граждан о том, что в течение апреля и мая их знакомая Ольга Хорошун заняла крупную сумму денег под предлогом совершения крупной сделки с недвижимостью. Затем женщина пропала и перестала выходить на связь.

«Полицией предприняты меры по розыску женщины. Как было установлено сотрудниками полиции, в мае она вместе с семьей (мужем и сыном) покинула Екатеринбург, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, а также лиц, пострадавших от ее действий, сообщать в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-14-94 либо 02.

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