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Росатом оценил разработанную студентом УрФУ технологию получения экологически чистой энергии

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Специалисты научного дивизиона ГК «Росатом» и Уральского федерального университета (УРФУ) в ходе рабочей встречи 12 июля в Екатеринбурге обсудили разработанную студентом четвертого курса УрФУ Романом Яговитиным технологию получения экологически чистой энергии, сообщает пресс-служба компании.



Яговитин предложил проект по созданию сложных оксидов для топливных элементов, которые позволят получать экологически чистую энергию и отказаться от использования углеводородных источников топлива.



«Суть проекта в разработке новых активных материалов, которые являются основой для создания керамических изделий. Те, в свою очередь, — важнейший компонент для создания электрохимических преобразователей, в которых получают электрический ток напрямую из газа», — цитирует пресс-служба Романа Яговитина.



Отмечается, что керамика играет роль мембраны и должна не просто держать высокую температуру и быть прочной, но и обладать определенными химическими свойствами.



«В этом особенность, для которой мировые лаборатории ищут максимально эффективное решение», — поясняет пресс-служба.



Эту проблему Роман Яговитин поднимал на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами УрФУ 9 июля.



«Я очень рад тому, что специалисты Росатома оперативно отреагировали и прибыли в университет для обсуждения проекта», — передает слова Яговитина пресс-служба компании.



Рабочую группу Росатома в ходе визита в УрФУ возглавил генеральный директор АО «Науки и инновации» Павел Зайцев.



«Хотел бы отметить, что в Росатоме существуют эффективные механизмы, которые позволяют развивать подобные проекты. Мы давно ведем широкую совместную работу с УрФУ в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок, накопили большой опыт плодотворного взаимодействия. Предложенный Романом проект будет детально изучен в Росатоме с точки зрения перспектив коммерциализации», — заявил П. Зайцев.



Также замдиректора центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов подчеркнул, что университет давно и успешно сотрудничает с госкорпорацией, и благодаря исследованию новых активных материалов начинается новый этап партнерского взаимодействия.



«Доводить разработку до готового продукта мы будем в рамках комплекса проектов Росатома и оценки их экономической целесообразности», — сказал он.



За последние три года объем научного сотрудничества УрФУ с Росатомом достиг 600 млн руб. Кроме этого, университет и госкорпорацию связывают давние связи в образовательной среде: организация практик, содействие трудоустройству, участие в разработке образовательных программ, проведение Дней карьеры Росатома.

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