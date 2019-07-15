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В Екатеринбурге проектно-строительная компания задолжала своим сотрудникам зарплату на 2 млн рублей
15 июль 2019 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В Екатеринбурге проектно-строительная компания «Доминанта» («ПСК «Доминанта») задолжала 40 сотрудникам заработную плату за четыре месяца на сумму 1,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура района приняла комплекс мер прокурорского реагирования. В том числе прокуратура направила в интересах обратившийся работников в суд о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые рассмотрены судом и удовлетворены», — говорится в сообщении.
ООО «ПСК «Доминанта» и его руководители привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Организация уже погасила 600 тыс. руб. от образовавшейся задолженности. Оплата оставшегося долго перед работниками находится на контроле прокуратуры района.
«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура района приняла комплекс мер прокурорского реагирования. В том числе прокуратура направила в интересах обратившийся работников в суд о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые рассмотрены судом и удовлетворены», — говорится в сообщении.
ООО «ПСК «Доминанта» и его руководители привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Организация уже погасила 600 тыс. руб. от образовавшейся задолженности. Оплата оставшегося долго перед работниками находится на контроле прокуратуры района.
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