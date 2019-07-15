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В Екатеринбурге проектно-строительная компания задолжала своим сотрудникам зарплату на 2 млн рублей

15 июль 2019 (10:50)

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В Екатеринбурге проектно-строительная компания «Доминанта» («ПСК «Доминанта») задолжала 40 сотрудникам заработную плату за четыре месяца на сумму 1,9 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура района приняла комплекс мер прокурорского реагирования. В том числе прокуратура направила в интересах обратившийся работников в суд о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые рассмотрены судом и удовлетворены», — говорится в сообщении.

ООО «ПСК «Доминанта» и его руководители привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Организация уже погасила 600 тыс. руб. от образовавшейся задолженности. Оплата оставшегося долго перед работниками находится на контроле прокуратуры района.

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