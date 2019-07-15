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В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
15 июль 2019 (10:32)
УрБК, Москва, 15.07.2019. В России с 15 июля 2019 года начался эксперимент по маркировке молочной продукции, передает ТАСС.
Согласно постановлению правительства РФ, маркировать планируется молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания. Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.
Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как отметили в ЦРПТ, работа внутри пилота будет построена таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор, и системы «Честный Знак», с которой работает оператор.
Согласно постановлению правительства РФ, маркировать планируется молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания. Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.
Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как отметили в ЦРПТ, работа внутри пилота будет построена таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор, и системы «Честный Знак», с которой работает оператор.
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