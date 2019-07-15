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В Екатеринбурге судебных приставов уличили в затягивании работы по освобождению муниципальной земли
15 июль 2019 (09:57)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга заявила о затягивании работ по демонтажу нестационарного объекта торговли на захваченном муниципальном участке по улице Коммунистическая, 101А.
Как сообщает пресс-служба свердловского Антикоррупционного комитета, в 2017 году Арбитражный суд области постановил освободить муниципальную землю от закусочной ШКЗ (ООО «Андижан»). Владелец киоска отказался выполнять решение суда.
После этого в ситуацию вмешалась прокуратура Орджоникидзевского района. В 2018 году надзорное ведомство попыталось привлечь для демонтажа закусочной судебных приставов. Однако до настоящего времени судебное решение остается не исполненным.
«Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Наталья Бердникова в ответе прокуратуры, направленном в Антикоррупционный комитет, указала на то, что совершение исполнительных действий в рамках исполнительных производств было затянуто, судебными приставами не принято исчерпывающих мер, направленных на понуждение должника исполнить судебное решение», — говорится в сообщении.
В настоящее время объекты, незаконно занимающие муниципальную землю, включены администрацией Орджоникидзевского района Екатеринбурга в список объектов, подлежащих демонтажу во втором полугодии 2019 года, согласованный с и.о. руководителя Орджоникидзевского РОСП УФССП по Свердловской области.
Как сообщает пресс-служба свердловского Антикоррупционного комитета, в 2017 году Арбитражный суд области постановил освободить муниципальную землю от закусочной ШКЗ (ООО «Андижан»). Владелец киоска отказался выполнять решение суда.
После этого в ситуацию вмешалась прокуратура Орджоникидзевского района. В 2018 году надзорное ведомство попыталось привлечь для демонтажа закусочной судебных приставов. Однако до настоящего времени судебное решение остается не исполненным.
«Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Наталья Бердникова в ответе прокуратуры, направленном в Антикоррупционный комитет, указала на то, что совершение исполнительных действий в рамках исполнительных производств было затянуто, судебными приставами не принято исчерпывающих мер, направленных на понуждение должника исполнить судебное решение», — говорится в сообщении.
В настоящее время объекты, незаконно занимающие муниципальную землю, включены администрацией Орджоникидзевского района Екатеринбурга в список объектов, подлежащих демонтажу во втором полугодии 2019 года, согласованный с и.о. руководителя Орджоникидзевского РОСП УФССП по Свердловской области.
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