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Турагент выплатит екатеринбургской семье почти 157 тыс. рублей за несостоявшийся отдых
15 июль 2019 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Суд обязал компанию «Евро-Трейдинг» выплатить семье из Екатеринбурга почти 157 тыс. руб. за несостоявшийся отдых. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Отмечается, что клиентка приобрела тур во Вьетнам на декабрь для себя и супруга у турагента ООО «Евро-Трейдинг» в сентябре прошлого года, заплатив за это 102 тыс. руб. Согласно заявке, туроператором являлся «Пегас Туристик».
«В ноябре женщина попросила выдать ей платежные документы, подтверждающие факт оплаты тура, а также направила претензию ООО «Евро-Трейдинг» и ООО «Пегас Екатеринбург» о возврате уплаченных денежных средств. Но от турагента пришел ответ, что туроператором по договору являлось ООО «РоссТур», которому и были перечислены ее деньги. А 15 ноября эта компания уведомила о прекращении своей деятельности. В итоге клиентке отказали в предоставлении доказательств перечисления денежных средств. Поездка не состоялась, но и деньги семье никто возвращать не собирался», — говорится в сообщении.
В итоге клиентам пришлось обратиться в суд с иском к ООО «Евро-Трейдинг». Районный суд частично удовлетворил их исковые требования, постановив взыскать с ответчика лишь сумму агентского вознаграждения в размере 1,64 тыс. руб., неустойку — 1,64 тыс. руб. и по 100 руб. в счет компенсации морального вреда.
«Истцы обжаловали решение в Свердловском областном суде, не согласившись с тем, что поездка не состоялась по вине ООО «РоссТур». Им удалось доказать, что никаких правоотношений с данным туроператором у них не возникало, а ответчиком оплата указанному в договоре туроператору переведена не была, заявка не направлялась. При этом информация о смене туроператора до истцов доведена не была. Также судебная коллегия согласилась с доводами истцов о том, что представленная ООО «РоссТур» справка не подтверждает получение им денежных средств. Она указывает на нахождение суммы в размере 100 тыс. руб. на лицевом счете ООО «Евро-Трейдинг», — сообщили в облсуде.
Апелляционный суд счел, что ответственность перед истцами за нарушение их прав должно нести ООО «Евро-Трейдинг». С ответчика взыскана уплаченная по договору сумма, компенсация морального вреда и неустойка.
Отмечается, что клиентка приобрела тур во Вьетнам на декабрь для себя и супруга у турагента ООО «Евро-Трейдинг» в сентябре прошлого года, заплатив за это 102 тыс. руб. Согласно заявке, туроператором являлся «Пегас Туристик».
«В ноябре женщина попросила выдать ей платежные документы, подтверждающие факт оплаты тура, а также направила претензию ООО «Евро-Трейдинг» и ООО «Пегас Екатеринбург» о возврате уплаченных денежных средств. Но от турагента пришел ответ, что туроператором по договору являлось ООО «РоссТур», которому и были перечислены ее деньги. А 15 ноября эта компания уведомила о прекращении своей деятельности. В итоге клиентке отказали в предоставлении доказательств перечисления денежных средств. Поездка не состоялась, но и деньги семье никто возвращать не собирался», — говорится в сообщении.
В итоге клиентам пришлось обратиться в суд с иском к ООО «Евро-Трейдинг». Районный суд частично удовлетворил их исковые требования, постановив взыскать с ответчика лишь сумму агентского вознаграждения в размере 1,64 тыс. руб., неустойку — 1,64 тыс. руб. и по 100 руб. в счет компенсации морального вреда.
«Истцы обжаловали решение в Свердловском областном суде, не согласившись с тем, что поездка не состоялась по вине ООО «РоссТур». Им удалось доказать, что никаких правоотношений с данным туроператором у них не возникало, а ответчиком оплата указанному в договоре туроператору переведена не была, заявка не направлялась. При этом информация о смене туроператора до истцов доведена не была. Также судебная коллегия согласилась с доводами истцов о том, что представленная ООО «РоссТур» справка не подтверждает получение им денежных средств. Она указывает на нахождение суммы в размере 100 тыс. руб. на лицевом счете ООО «Евро-Трейдинг», — сообщили в облсуде.
Апелляционный суд счел, что ответственность перед истцами за нарушение их прав должно нести ООО «Евро-Трейдинг». С ответчика взыскана уплаченная по договору сумма, компенсация морального вреда и неустойка.
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