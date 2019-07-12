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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 14 июля

12 июль 2019 (18:00)

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. ГУ МЧС по Свердловской области продлило в регионе штормовое предупреждение до 14 июля.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в регионе ожидается сильная жара (до +36 градусов), дожди с грозами и порывами ветра до 20 м/с.

Накануне в областном ГУ МЧС объявляли о штормовом предупреждении на 12 июля в связи с сильными порывами ветра.

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