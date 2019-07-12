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На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение транспорта
12 июль 2019 (17:39)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение транспорта на развязке между поселком Кунашак и селом Большой Куяш. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
С 12 июля по 10 сентября 2019 года движение будет организовано по одной полосе по правому и левому проезду участка.
С 12 июля по 10 сентября 2019 года движение будет организовано по одной полосе по правому и левому проезду участка.
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