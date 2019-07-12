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На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение транспорта на развязке между поселком Кунашак и селом Большой Куяш. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».



С 12 июля по 10 сентября 2019 года движение будет организовано по одной полосе по правому и левому проезду участка.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:39</span><br /><strong>На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение транспорта</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 12.07.2019. На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение транспорта на развязке между поселком Кунашак и селом Большой Куяш. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088372-na-federalnoy-trasse-m-5-ural-mezhdu-chelyabinskom-i-ekaterinburgom-ogranichat-dvizhenie-transporta.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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