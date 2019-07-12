Важно
Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила почти 20 млн рублей
12 июль 2019 (17:32)
Просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области на 1 июля 2019 года составила 19,7 млн руб., говорится в материалах Свердловскстата.
По сравнению с предыдущим месяцем показатель уменьшился на 36,2% (-11,2 млн руб.).
Вместе с тем данные Свердловскстата основаны на информации, которую организации предоставили сами. Всего в области, по сведениям ведомства, находятся четыре предприятия, где зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате. Общее количество работников в организациях — 331 человек.
По сравнению с предыдущим месяцем показатель уменьшился на 36,2% (-11,2 млн руб.).
Вместе с тем данные Свердловскстата основаны на информации, которую организации предоставили сами. Всего в области, по сведениям ведомства, находятся четыре предприятия, где зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате. Общее количество работников в организациях — 331 человек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила почти 20 млн рублей
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области выросла на 14,3%
- Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла в 2,5 раза
- В Свердловской области просроченная задолженность по зарплате за месяц выросла в 2,1 раза
- За месяц просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области выросла на 19,9%